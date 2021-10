Australia | bimba di 4 anni scompare di notte da un campeggio

Advertising

Una bambina di quattro anni, Cleo Smith , è scomparsa dal campeggio Blowholes nell'occidentale mentre era invacanza con la famiglia. L'ultima volta che è stata vista - sabato all'1.30 - si trovava in tenda con i genitori. Intorno alle 6.30, la mamma si è svegliata e non l'...Una bambina di 4 anni, Cleo Smith, è scomparsa nella notte fra venerdì e sabato da un campeggio vicino a Macleod, in. Lasi era addormentata nella tenda accanto ai genitori, che hanno dichiarato: "All'1.30 era ancora lì". Le ricerche, che proseguono da quattro giorni in mare e sulla terraferma, non ...È accaduto nel campeggio Blowholes, a Macleod, nell’Ovest dell’Australia, in quello che doveva essere un weekend di svago all’aria ...Quando è sparita, insieme al suo sacco a pelo, la piccola era in tenda con i genitori. La polizia ha espresso "grave preoccupazione" per la sua sorte ...