Assalto Cgil | Lamorgese oggi al Senato per informativa

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi al Senato alle 16.30 terrà un'informativa "sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo". La responsabile del Viminale sarà a palazzo Madama per riferire sugli scontri e le violenze legate alla manifestazione No green pass del 9 ottobre a Roma e sul successivo Assalto alla Cgil, a cui hanno fatto seguito gli arresti di diversi soggetti, compresi Roberto Fiore e Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. Prevedibile un intervento di Matteo Salvini: il leader della Lega critica da tempo l'operato del ministro. Mercoledì scorso, Lamorgese ha risposto ad un'interrogazione parlamentare alla Camera.

