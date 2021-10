Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci ancora a nervi tesi per la lite dietro le quinte di “Scherzi a parte”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Non c’è pace nel rapporto traed. L’influencer e la conduttrice, infatti, sono state entrambe ospiti dell’ultima puntata dilepare ci siano state parecchie scintille. L’ultimo appuntamento andato in onda sarebbe stato registrato la stessa sera dell’episodio di cui si è parlato quest’estate. Le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... condotto da Alfonso Signorini, ve ne sono alcune riguardanti i nuovi ingressi al programma: tra i personaggi che avranno un posto nel cast dello show vi sarebbero(influencer ed ...sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ? Il nome dell'influncer continua ad essere accostato al reality show condotto da Alfonso Signorini. Il nome della ...Una lite, a quanto pare, dovuta ad alcuni like che Flavio Briatore ha lasciato su Instagram all’ex spadista, oggi modella e soubrette. Elisabetta Gregoraci fuori dalla tv dopo il GF Vip. Per Elisabett ...Antonella Fiordelisi da’ il meglio di sé in un post su Instagram dove esibisce tutta la sua sensualità: fisico da sballo, il video è bollente. La 23enne salernitana è una modella piuttosto apprezzata, ...