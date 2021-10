SALVA I TUOI OCCHI : COME PROTEGGERE LA VISTA E LA TUA SALUTE AL COMPUTER (Di lunedì 18 ottobre 2021) SALVA i TUOI OCCHI : scriviamo questo articolo per aiutare la tua VISTA e la tua SALUTE. Il primo programma di cui vogliamo parlarvi si chiama EyeLeo ed è veramente utile. Vi permette di fare dei break continui nei quali effettuare movimenti oculari, che aiutano la SALUTE dei vostri OCCHI, seguendo l’animazione davvero fantastica di un leoncino. Sottolineiamo quanto sia importante per tutti coloro che passano più di un’ora al giorno a guardare un display. Perché EyeLeo è migliore di altri programmi di break? EyeLeo è stato progettato da un ingegnere del software che utilizzava diversi programmi analoghi ed ha preso in considerazione i loro svantaggi ed ha sviluppato un prodotto ben congegnato assolutamente gratuito e allo stesso tempo professionale e divertente ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 18 ottobre 2021): scriviamo questo articolo per aiutare la tuae la tua. Il primo programma di cui vogliamo parlarvi si chiama EyeLeo ed è veramente utile. Vi permette di fare dei break continui nei quali effettuare movimenti oculari, che aiutano ladei vostri, seguendo l’animazione davvero fantastica di un leoncino. Sottolineiamo quanto sia importante per tutti coloro che passano più di un’ora al giorno a guardare un display. Perché EyeLeo è migliore di altri programmi di break? EyeLeo è stato progettato da un ingegnere del software che utilizzava diversi programmi analoghi ed ha preso in considerazione i loro svantaggi ed ha sviluppato un prodotto ben congegnato assolutamente gratuito e allo stesso tempo professionale e divertente ...

