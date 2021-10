Programmi tv stasera, 18 ottobre 2021: I Bastardi di Pizzofalcone e GF Vip (Di lunedì 18 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 18 ottobre 2021 offrono Programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardare stasera in tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 18 ottobre 2021 La programmazione serale di lunedì 18 ottobre 2021 è ampia. Da una nuova puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone in onda su Rai1 alle 21:25 ad un nuovo appuntamento con la sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola Venom su Tv8 alle 21:30 oppure Il Paradiso All'Improvviso su Canale34 alle 21:00. In alternativa, c'è il programma Mystery land: La grande ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 18offronoper tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardarein tv? Ecco la programmazione completa.in tv questa sera 18La programmazione serale di lunedì 18è ampia. Da una nuova puntata della fiction Idiin onda su Rai1 alle 21:25 ad un nuovo appuntamento con la sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola Venom su Tv8 alle 21:30 oppure Il Paradiso All'Improvviso su Canale34 alle 21:00. In alternativa, c'è il programma Mystery land: La grande ...

