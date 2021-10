Nicchi su Lazio-Inter | «Buttare la palla fuori è abuso della regola»

Leggi su footdata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “C’è unmento, il gioco lo deverompere solo l’arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa e situazioni piu pericolose. Poi per quanto riguarda il fair play e le abitudini se ne può discutere, ma una cosa è chiara, il gioco deve continuare finché non lo ferma l’arbitro. Il fatto che è uno buttalaè unma ilmento è chiaro. Credo non ci siano dubbi su chi deve svolgere le operazioni”. Così Marcello, ex arbitro ed ex presidente dell’Aia, a LaPresse, in merito alle polemiche legate all’azione sviluppata con uomo a terra, come accaduto nella sfida trasabato scorso che ha portato alla segnatura...