Linguaggio | tecnologia | contesto sociale Tutto divide Zoomers e Boomers | tranne la volontà di conoscersi meglio E se lo facessero a partire dalle differenze?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Iniziamo così Boomer. Con Bufu. E poi Bae, Blast e Cringe. Ma anche Fire, volendo. Insomma se, nell’ordine, l’acronimo di “by us fuck you” (per quanto ci riguarda, vai a quel paese) e di “before anyone else” (prima di chiunque altro: ovvero il migliore amico, ma anche la sorella o il fratello), non vi sono noti, così come è per il significato di blastare (sconfiggere, zittire), cringe (imbarazzante) e fire (forte, bello, cool) vuol dire che vi toccherà leggere questo articolo. Se invece li conoscete eccome, no: siete degli, quelli nati tra il 1995 e il 2010, ovvero la generazione Z, la post millennials per intenderci, quella che ha spinto Babbel (un’app per l’apprendimento linguistico), a realizzare Sboomerizzati! guida per comunicare con la Generazione Z tra nuovi social media, itanglese, attivismo e musica, una guida interattiva sullo slang degli zoomer ...