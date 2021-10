Le violenze no pass non frenano il paese che riparte, dice Mattarella (Di lunedì 18 ottobre 2021) La deriva antiscientifica e la violenza no pass sono insensate, dice Sergio Mattarella. Tanto più oggi che i giorni più bui sono alle spalle "grazie alla scienza e alle vaccinazioni, al comportamento responsabile dei nostri concittadini, alla coraggiosa scelta dell'Unione europea, con grandi risorse consegnate". Il presidente della Repubblica è a Pisa, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università e cita "uno studente illustre" dell'ateneo, quel Piero Calamandrei che "nel 1946 parlava di quel momento come di un'occasione irripetibile di rinnovamento dell'Italia. Siamo nuovamente in questa condizione. Abbiamo di fronte a noi la possibilità irripetibile di rinnovare il nostro paese", dice il capo dello stato. "C'è l'esigenza di contrastare la deriva antiscientifica che si registra un po' ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) La deriva antiscientifica e la violenza nosono insensate,Sergio. Tanto più oggi che i giorni più bui sono alle spalle "grazie alla scienza e alle vaccinazioni, al comportamento responsabile dei nostri concittadini, alla coraggiosa scelta dell'Unione europea, con grandi risorse consegnate". Il presidente della Repubblica è a Pisa, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università e cita "uno studente illustre" dell'ateneo, quel Piero Calamandrei che "nel 1946 parlava di quel momento come di un'occasione irripetibile di rinnovamento dell'Italia. Siamo nuovamente in questa condizione. Abbiamo di fronte a noi la possibilità irripetibile di rinnovare il nostro",il capo dello stato. "C'è l'esigenza di contrastare la deriva antiscientifica che si registra un po' ...

