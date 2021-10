L'accordo tra Stellantis e Lg per dare una svolta alla produzione di auto elettriche (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Stellantis e LG Energy Solution creeranno una joint venture per la produzione di batterie agli ioni di litio in Nord America: il nuovo impianto avrà una capacità di produzione annuale di 40 gigawattora e l'avvio è previsto per il primo trimestre del 2024. A renderlo noto un comunicato del gruppo automobilistico, che sottolinea come "questa joint venture avrà come risultato la creazione di un nuovo impianto per la produzione di batterie, che contribuirà a raggiungere l'obiettivo di Stellantis di portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030". Le batterie prodotte nel nuovo impianto saranno fornite agli stabilimenti di assemblaggio Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI -e LG Energy Solution creeranno una joint venture per ladi batterie agli ioni di litio in Nord America: il nuovo impianto avrà una capacità diannuale di 40 gigawattora e l'avvio è previsto per il primo trimestre del 2024. A renderlo noto un comunicato del gruppomobilistico, che sottolinea come "questa joint venture avrà come risultato la creazione di un nuovo impianto per ladi batterie, che contribuirà a raggiungere l'obiettivo didi portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030". Le batterie prodotte nel nuovo impianto saranno fornite agli stabilimenti di assemblaggionegli Stati Uniti, in Canada e in Messico per ...

