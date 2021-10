Killer Instinct starebbe per tornare con un nuovo gioco in 'sviluppo attivo' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Killer Instinct è uno dei tanti amati franchise di Rare che è stato messo in pausa da un po' di tempo. L'ultimo gioco della serie è stato lanciato per Xbox One nel 2013, ma non ha visto esattamente il livello di successo che Microsoft si aspettava, e da allora la serie è passata in secondo piano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021)è uno dei tanti amati franchise di Rare che è stato messo in pausa da un po' di tempo. L'ultimodella serie è stato lanciato per Xbox One nel 2013, ma non ha visto esattamente il livello di successo che Microsoft si aspettava, e da allora la serie è passata in secondo piano. Leggi altro...

