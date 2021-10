Inghilterra-Italia | l’UEFA punisce gli inglesi | decisione ufficiale

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo tre mesi,torna in primo piano e arriva la sanzione della UEFA: lacontro gliUn mese di “Football is coming home” e invece, tre mesi dopo, l’sorride ancora. Quella di Wembley dello scorso luglio, è stata sicuramente una pagina storica per il nostro calcio. E per certi versi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La partita tradell'11 luglio scorso fu preceduta da scene di caos e violenza quando i tifosi senza biglietto tentarono, in molti casi riuscendoci, di superare i cordoni di ......vengono usati perlopiù per attività di svago e solo nel circa il 30% dei casi per attività lavorative. Un numero più basso rispetto alla media mondiale, ma non il peggiore dato che,...Dopo il Natale 2020 in zona rossa e le numerose restrizioni dello scorso inverno, in tanti pensano già alle feste a venire - da Halloween allo stesso Natale - nella speranza che si ...L' Inghilterra giocherà la prossima partita casalinga nelle competizioni Uefa a porte chiuse. È questo il verdetto della Federcalcio europea sugli incidenti verificatisi dentro ...