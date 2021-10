Infortunio Dybala | la Juve spera di riaverlo per domenica

(Di lunedì 18 ottobre 2021): le ultime novità sulle condizioni dell’argentino in vista della super sfida trae Inter disera In casatiene banco la questione dell’di Pauloche sta migliorando dopo il problema muscolare accusato lo scorso 26 settembre nel match con la Sampdoria, ma non ha ancora recuperato del tutto. La sensazione è che la Joya proverà a rientrare almeno nella lista dei convocati di Allegri per la sfida di San Siro contro l’Inter. La, dal canto suo, è più cauta e non vuole rischiare nulla con. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oute Rabiot Sempre ai box Paulo, che salterà anche l'Inter a causa del guaio ... lui sì rientrato dopo l'. Non sarà della partita nemmeno Adrien Rabiot , che domani ...Se persi preannuncia uno stop più lungo rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, per fortuna per Allegri arriva una buona notizia dall'infermeria. A poche ore da una nuova impegnativa ...Paulo Dybala continua a tenere in apprensione la Juventus: i tempi di recupero dell’attaccante argentino si sono nuovamente allungati, e il giocatore non sarà disponibile né in Champions League, né pe ...LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Morata legato al bomber | Si tratta. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i nomi a centrocampo | Affare per gennaio Juventus, la Vecchia Signora è spr ...