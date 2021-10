Inchiesta mascherine dalla Cina, Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri , è indagato dalla procura di Roma per a buso d'ufficio e peculato nell'ambito dell'Inchiesta che coinvolge, tra gli altri, gli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico, èprocura di Roma per a buso d'nell'ambito dell'che coinvolge, tra gli altri, gli ...

Advertising

AngeloCiocca : Inchiesta #mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza #Covid, Domenico #Arcuri, è indagato per… - repubblica : Inchiesta mascherine: l'ex commissario all'emergenza Covid Arcuri indagato per peculato, abuso d'ufficio e corruzio… - Adnkronos : Inchiesta #mascherine, #Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio. #covid - claudiantin : RT @Adnkronos: Inchiesta #mascherine, #Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio. #covid - ele9061 : RT @dottorbarbieri: ???? Inchiesta mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, è indagato per peculato… -