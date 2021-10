Inchiesta mascherine, Arcuri indagato e interrogato dai pm a Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Inchiesta , indagato a Roma . L'ex commissario straordinario all'emergenza Covid è indagato dalla Procura di Roma nell'ambito della fornitura di mascherine provenienti dalla Cina e finite al centro ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021). L'ex commissario straordinario all'emergenza Covid èdalla Procura dinell'ambito della fornitura diprovenienti dalla Cina e finite al centro ...

Advertising

AngeloCiocca : Inchiesta #mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza #Covid, Domenico #Arcuri, è indagato per… - Adnkronos : Inchiesta #mascherine, #Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio. #covid - repubblica : Inchiesta mascherine: l'ex commissario all'emergenza Covid Arcuri indagato per peculato, abuso d'ufficio e corruzio… - AntonellaAndri9 : RT @dottorbarbieri: ???? Inchiesta mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, è indagato per peculato… - Mauro26739276 : RT @AlessandraOdri: Domenico Arcuri è indagato, in relazione all'inchiesta sulle mascherine cinesi, per i reati di peculato, abuso d'uffici… -