Il caso Polonia a Strasburgo, i conservatori evitano Morawiecki (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quando un capo di governo arriva in visita al Parlamento Europeo, in genere trova il tempo di incontrare anche la sua famiglia politica di riferimento. Il contrario è davvero molto raro. Ma succederà domani a Mateusz Morawiecki. Il premier polacco sarà presente alla plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo perché vuole rispondere personalmente agli attacchi contro la sentenza della Corte costituzionale polacca che ha stabilito la primazia del diritto polacco sul diritto europeo. Tuttavia, apprende Huffpost, Morawiecki non terrà alcun incontro con gli eurodeputati di Ecr, il gruppo dei conservatori e Riformisti cui appartengono, tra gli altri, i polacchi del Pis ('Diritto e giustizia') e gli eletti di Fratelli d'Italia. Da Ecr fanno sapere che il mancato incontro è dovuto al fatto che il premier si tratterrà molto poco a ...

