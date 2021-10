Green pass: Faq governo, obbligatorio per autotrasportatori stranieri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il possesso del Green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane". E' quanto si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. In caso di autotrasportatori stranieri sprovvisti del certificato, "è possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il possesso delè richiesto anche ai lavoratoriove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane". E' quanto si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. In caso disprovvisti del certificato, "è possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico".

