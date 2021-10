Gal Gadot su Joss Whedon: "Rimasi scioccata dalle cose che mi disse" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Intervistata da Elle, Gal Gadot ha parlato del suo senso di giustizia e dei difficili rapporti sul set di Justice League con Joss Whedon. Gal Gadot è una che non le manda a dire. Nel corso di un'intervista con Elle, la protagonista di Wonder Woman ha parlato del suo senso di giustizia e dei suoi rapporti complessi con Joss Whedon sul set di Justice League. Per la rubrica Women in Hollywood 2021 dell'edizione di novembre di Elle, Gal Gadot si è soffermata a parlare di Joss Whedon e del suo forte senso di giustizia. L'attrice ha ricordato quella volta in cui non ha temuto di parlare dopo che il regista di Avengers ha minacciato di distruggere la sua carriera qualora si fosse permessa di … Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Intervistata da Elle, Galha parlato del suo senso di giustizia e dei difficili rapporti sul set di Justice League con. Galè una che non le manda a dire. Nel corso di un'intervista con Elle, la protagonista di Wonder Woman ha parlato del suo senso di giustizia e dei suoi rapporti complessi consul set di Justice League. Per la rubrica Women in Hollywood 2021 dell'edizione di novembre di Elle, Galsi è soffermata a parlare die del suo forte senso di giustizia. L'attrice ha ricordato quella volta in cui non ha temuto di parlare dopo che il regista di Avengers ha minacciato di distruggere la sua carriera qualora si fosse permessa di …

