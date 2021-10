F1, Mattia Binotto: “La Ferrari pensa al 2022, ma vogliamo arrivare terzi quest’anno” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lavorare sotto pressione in vista di quel che sarà. La Ferrari è in piena lotta nel Mondiale 2021 di F1 per il terzo posto nella classifica costruttori. Un target decisamente a ribasso per una scuderia gloriosa come la Rossa, ma dettato dalle circostanze. Il progetto fallace del 2020 ha avuto delle ripercussioni anche nella stagione corrente per le limitazioni regolamentari in fatto di interventi sulla monoposto. Pertanto l’obiettivo citato non è disprezzabile, specialmente se si deve fare i conti con una McLaren motorizzata Mercedes assai performante. Mattia Binotto ha chiarito le linee guida del team in un’intervista concessa a Motorsport.com. Il Team Principal della Ferrari ha specificato quando sia importante il progetto del 2022, ma nello stesso tempo il desiderio di concludere l’anno nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lavorare sotto pressione in vista di quel che sarà. Laè in piena lotta nel Mondiale 2021 di F1 per il terzo posto nella classifica costruttori. Un target decisamente a ribasso per una scuderia gloriosa come la Rossa, ma dettato dalle circostanze. Il progetto fallace del 2020 ha avuto delle ripercussioni anche nella stagione corrente per le limitazioni regolamentari in fatto di interventi sulla monoposto. Pertanto l’obiettivo citato non è disprezzabile, specialmente se si deve fare i conti con una McLaren motorizzata Mercedes assai performante.ha chiarito le linee guida del team in un’intervista concessa a Motorsport.com. Il Team Principal dellaha specificato quando sia importante il progetto del, ma nello stesso tempo il desiderio di concludere l’anno nel ...

Advertising

GiadaPiccinno : RT @itscatiii: devil mattia binotto be like: abbiamo capito - itscatiii : devil mattia binotto be like: abbiamo capito - cutespillway : @kursatbingol Mattia Binotto - ChiaraDiNucci : RT @itscatiii: il figlio di mattia binotto be like: - iamIatina : RT @anysccpz: mattia binotto -