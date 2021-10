Ecco la manovra di Draghi: misure light sulle pensioni, balla un miliardo per il Reddito (Di lunedì 18 ottobre 2021) È metà pomeriggio quando uno dei componenti della cabina di regia di maggioranza prende atto che per parlare della legge di bilancio bisognerà aspettare l’indomani: “Non sappiamo nulla, stanno facendo tutto al Tesoro”. Fino a quel punto l’ipotesi di un incontro con il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco è ancora in piedi, ma da via XX settembre arriva l’indicazione e cioè che serve ancora tempo per arrivare pronti all’appuntamento di martedì: cabina di regia al mattino, Consiglio dei ministri nel pomeriggio per approvare il Documento programmatico di bilancio, l’elenco con le misure e i costi principali della manovra, e il testo abbozzato della legge di bilancio stessa. Niente di drammatico per la tabella di marcia con l’Europa e il Parlamento, ma il fatto che i partiti scopriranno solo poche ore prima del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) È metà pomeriggio quando uno dei componenti della cabina di regia di maggioranza prende atto che per parlare della legge di bilancio bisognerà aspettare l’indomani: “Non sappiamo nulla, stanno facendo tutto al Tesoro”. Fino a quel punto l’ipotesi di un incontro con il premier Marioe il ministro dell’Economia Daniele Franco è ancora in piedi, ma da via XX settembre arriva l’indicazione e cioè che serve ancora tempo per arrivare pronti all’appuntamento di martedì: cabina di regia al mattino, Consiglio dei ministri nel pomeriggio per approvare il Documento programmatico di bilancio, l’elenco con lee i costi principali della, e il testo abbozzato della legge di bilancio stessa. Niente di drammatico per la tabella di marcia con l’Europa e il Parlamento, ma il fatto che i partiti scopriranno solo poche ore prima del ...

