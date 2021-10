Crotone, dal 21/23 ottobre 2021. Il diabete tra emergenza e ritorno alla normalità. Esperienze e prospettive dalla terra di Alcmeone e Pitagora (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella splendida cornice che il Lido degli Scogli di Crotone sa offrire, ritorna, dal 21 al 23 ottobre,con la 3^ edizione,un appuntamento scientifico che è stato definito, tra gli addetti ai lavori,tra i più importanti nel panorama Diabetologico Italiano. Il parterre scientifico sarà costituito da relatori che rappresentano riferimenti professionali altamente qualificati anche in ambito internazionale,che con la loro presenza riconoscono alla Diabetologia dell’ASP di Crotone una valenza che la pone al pari delle strutture più prestigiose a livello nazionale.L’evento si svolgerà dal vivo, proprio per contribuire a ritornare alla normalità, ed avrà come obiettivo il confronto per misurarsi rispetto alle nuove sfide socio-culturali ed organizzative che la Diabetologia, nella fase post ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella splendida cornice che il Lido degli Scogli disa offrire, ritorna, dal 21 al 23,con la 3^ edizione,un appuntamento scientifico che è stato definito, tra gli addetti ai lavori,tra i più importanti nel panorama Diabetologico Italiano. Il parterre scientifico sarà costituito da relatori che rappresentano riferimenti professionali altamente qualificati anche in ambito internazionale,che con la loro presenza riconosconoDiabetologia dell’ASP diuna valenza che la pone al pari delle strutture più prestigiose a livello nazionale.L’evento si svolgerà dal vivo, proprio per contribuire a ritornare, ed avrà come obiettivo il confronto per misurarsi rispetto alle nuove sfide socio-culturali ed organizzative che la Diabetologia, nella fase post ...

Advertising

InnoAllaJoya : individuato come il mezzo migliore per esprimermi liberamente senza timore di essere giudicato. La sera prima la J… - crotoneok : ? Rifiuti, dal Mite in arrivo finanziamenti - CN24_tv : Pubblicato nel Regno Unito “Racconti dal Sud” della crotonese Angelina Brasacchio QUI ? - Ruben50252666 : RT @semprevane: In diretta dal mare di Crotone Ciao belliiiii - ChaibMalica : nessuno : la natalia a crotone che balla tranne te di fabri mentre fotte dal cassetto l’erba a suo cugino -