Corbo | “Napoli | Insigne è un caso | inutile mentire Non è una questione di denaro”

Antonio Corbo dice che al Napoli c'è un caso Insigne, secondo il giornalista l'attaccante non è sereno a causa del mancato rinnovo di contratto. Il rigore sbagliato da Insigne con il Torino sta accendendo il dibattito sul capitano del Napoli. Il contratto di Insigne scade nel 2022 e fino ad ora non è arrivato l'accordo con il Napoli. De Laurentiis e l'agente del calciatore si sono incontrati per discutere del rinnovo, ma fino ad ora non si è arrivati a trovare l'intesa giusta. Secondo Corbo la situazione Insigne è un caso per il Napoli: "Bisogna avere l'onestà di riconoscerlo. Questa trattativa si sta protraendo da troppo tempo. Insigne ne soffre ma ne soffre anche il ..."

