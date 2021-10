Conor McGregor, Francesco Facchinetti racconta a Cicalone ulteriori dettagli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo aver raccontato l’accaduto sul proprio profilo Instagram, Francesco Facchinetti è tornato a parlare dell’aggressione avvenuta tra sabato 16 e domenica 17 ottobre per mano di Conor McGregor. Facchinetti ha pubblicato un ulteriore video sulla popolare pagina di Simone Cicalone ‘Scuola di botte’ (346mila iscritti al canale) per fare chiarezza su alcuni aspetti. “Ho parlato con Facchinetti, se vi interessa sapere cosa mi ha detto, rimanete. Sennò prendete un elastico per esercizi e passatevelo tra le chi**e”, ha esordito ironicamente il ‘Cicalone’, ex kick-boxer e pugile professionista. Il conduttore e Dj milanese ha spiegato: “Ero un grande fan di McGregor, quando mi è stato detto che potevamo andarlo a trovare è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo averto l’accaduto sul proprio profilo Instagram,è tornato a parlare dell’aggressione avvenuta tra sabato 16 e domenica 17 ottobre per mano diha pubblicato un ulteriore video sulla popolare pagina di Simone‘Scuola di botte’ (346mila iscritti al canale) per fare chiarezza su alcuni aspetti. “Ho parlato con, se vi interessa sapere cosa mi ha detto, rimanete. Sennò prendete un elastico per esercizi e passatevelo tra le chi**e”, ha esordito ironicamente il ‘’, ex kick-boxer e pugile professionista. Il conduttore e Dj milanese ha spiegato: “Ero un grande fan di, quando mi è stato detto che potevamo andarlo a trovare è ...

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - exclumag2014 : 'Ho poco da pensare sul pugno di Conor #McGregor a Francesco #Facchinetti, non so cosa sia successo ma so che mi d… - NanniCobretti : Sono in difficoltà su quella storia tra DJ Francesco e Conor McGregor, mi sento come quella volta che un tizio tirò… -