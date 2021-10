Compulsion Games: lo studio di We Happy Few al lavoro su un nuovo gioco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il nuovo gioco di Compulsion Games sarebbe in sviluppo già da diverso tempo, a detta di un membro del team di sviluppo Sappiamo come Microsoft abbia fatto incetta di studi indipendenti negli ultimi anni, tutto in modo da accrescere la produzione di titoli per Xbox e PC: tra i vari nomi importanti, come Bethesda e Ninja Theory. Anche studi minori, che magari apparivano forse più affini a PlayStation, sono finiti poi sotto l’ala verde di Phil Spencer: uno di questi è stato Compulsion Games, studio autore di Contrast e di We Happy Few, con il debutto di quest’ultimo inizialmente prima su Xbox One. Da quando è stato rilasciato il titolo, non sono sorte novità riguardo un loro prossimo progetto; eppure, sembra che le recenti notizie indichino che ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildisarebbe in sviluppo già da diverso tempo, a detta di un membro del team di sviluppo Sappiamo come Microsoft abbia fatto incetta di studi indipendenti negli ultimi anni, tutto in modo da accrescere la produzione di titoli per Xbox e PC: tra i vari nomi importanti, come Bethesda e Ninja Theory. Anche studi minori, che magari apparivano forse più affini a PlayStation, sono finiti poi sotto l’ala verde di Phil Spencer: uno di questi è statoautore di Contrast e di WeFew, con il debutto di quest’ultimo inizialmente prima su Xbox One. Da quando è stato rilasciato il titolo, non sono sorte novità riguardo un loro prossimo progetto; eppure, sembra che le recenti notizie indichino che ...

Advertising

zazoomblog : Compulsion Games: lo studio di We Happy Few al lavoro su un nuovo gioco - #Compulsion #Games: #studio #Happy - tuttoteKit : Compulsion Games: lo studio di We Happy Few al lavoro su un nuovo gioco #CompulsionGames #Microsoft… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Compulsion Games di XBox lavora a un nuovo gioco #compulsiongame #xbox - periodicodaily : Compulsion Games di XBox lavora a un nuovo gioco #compulsiongame #xbox - GamingToday4 : Compulsion Games al lavoro su un action dark fantasy per Xbox? -