Calcio: Conceicao 'Milan squadra forte, non c'è solo Ibra' (Di lunedì 18 ottobre 2021) "E' una partita importante ma non ancora decisiva", avverte il tecnico del Porto OPORTO (PORTOGALLO) - "Quello che mi aspetto è una buona partita e di vincere. È la partita più importante perchè è la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "E' una partita importante ma non ancora decisiva", avverte il tecnico del Porto OPORTO (PORTOGALLO) - "Quello che mi aspetto è una buona partita e di vincere. È la partita più importante perchè è la ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Conceicao Milan squadra forte non cè solo Ibra - #Calcio: #Conceicao #Milan #squadra - ossobuco20111 : Champions, Conceicao: 'Con il Milan non sarà una sfida decisiva' - sportli26181512 : #Porto, Conceiçao: 'Il #Milan non è solo Ibra. Vogliamo vincere': Il tecnico dei portoghesi alla vigilia della sfid… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTO - Conceicao: 'Con il Milan serata molto importante per il nostro cammino in Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTO - Conceicao: 'Con il Milan serata molto importante per il nostro cammino in Champions' -