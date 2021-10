Amministrative | primi exit poll Opinio | a Roma e Torino avanti il centrosinistra | a Trieste parità

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Chiusi i seggi elettorali in 65 Comuni italiani, dove circa 5 milioni di cittadini sono stati chiamati a votare per i ballottaggi delle elezioni. Inizia, quindi, lo spoglio delle ...

Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, è al 56 - 60% mentre il candidato ...Applausi e urla di gioia hanno accolto iexit poll che attribuiscono la vittoria a Roberto Gualtieri nella sfida con Enrico Michetti per la poltrona di sindaco di Roma. Un altro boato ha ...Ultimo atto delle elezioni amministrative 2021: il ballottaggio. Alla chiusura delle urne, a Battipaglia ha votato il 52,84% degli aventi diritto.Dopo la chiusura delle urne per il ballottaggi delle elezioni amministrative 2021, a Roma e Torino è avanti il centrosinistra. In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia, nella Capitale Ro ...