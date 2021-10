Uno squillo di Kean basta alla Juve Rigore sbagliato e rimpianti Roma

(Di domenica 17 ottobre 2021) È appena terminatantus-, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri hanno centrato il successo grazierete di Moise, che al 16? del primo tempo ha trafitto Rui Patricio con un colpo di testa. Bufera nel finale del primo tempo, con Daniele Orsato che ha decretato una favore dellasenza concedere il vantaggio e di fatto cancellando il gol messo a segno da Abraham sugli sviluppi dell’azione. In seguito Veretout si è fatto ipnotizzare da Szczesny. Nel secondo tempo i giallorossi non sono riusciti ad agganciare la Vecchia Signora. Finisce 1-0 per gli uomini di Allegri. Da segnalare l’infortunio di Zaniolo, che a metà primo tempo è stato costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare. Foto: Twitterntus L'articolo ...

Advertising

__cccamposeo__ : @cazz0_guardi se inizi a fare i riti satanici fai uno squillo - DigerossRoss : @dettagliata Il digiuno proposto dalla squillo aveva uno scopo... e non era quello della linea... il messaggio sbag… - gml73 : @robertopampa9 Pampa fai uno squillo ad #Ambrosini Mi sa che ha visto la replica di #MilanVerona @DAZN_IT… - Newpasta : @_NonDirmelo_ Sono un uomo semplice… se ti capitasse di vincere fammi uno squillo… ???????? - sfbtrcrmn : @michixs14 amo la sto cercando anche io, se la trovi fammi uno squillo pls -

Ultime Notizie dalla rete : Uno squillo

José Mourinho ritrova la sua rivale numero: la Juventus . Non lo fa da allenatore dell' Inter , come all'epoca, ma da tecnico di una Roma ... tiro deviato 6' - Il primodella partita è di ...José ritrova la sua rivale numero: la . Non lo fa da allenatore dell' Inter , come all'epoca, ma da tecnico di una che, dopo il ... tiro deviato 6' - Il primodella partita è di Gianluca ...Andrea Masini livorno. Don Bosco a caccia del primo sorriso stagionale; in Silver la Liburnia per il bis, trasferte insidiose per U.S. Livorno e Invictus. SERIE C GOLD Al Pala Macchia arriva la Sibe P ...Jo Squillo ha lanciato un nuovo appello al governo italiano nel corso della puntata del 15 ottobre del Grande Fratello Vip ...