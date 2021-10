Trovato senza vita cercatore di funghi disperso da ieri in Alpago (Di domenica 17 ottobre 2021) È stato riTrovato senza vita Elio Coletti, il 58enne di San Vendemiano disperso da ieri mattina quando aveva detto alla madre che sarebbe andato a funghi verso Tarzo. Le ricerche erano partite venerdì tra la zona dell’Alpago, nel bellunese, dove lo davano le tracce registrate dalla cella e dai punti del tracciamento rilevato dal suo computer (poi dimostratisi una falsa pista) e il Nevegal, dove ieri era stata rinvenuta parcheggiata la sua macchina. Il corpo dell’uomo è stato Trovato da un’unità cinofila dei Vigili del fuoco sotto il Pascolet, scendendo in direzione di Quantin verso il Lago di Santa Croce. Non troppo distante dalla Casera, si ipotizza che sia caduto nel vallone dopo essere partito per una camminata e aver ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) È stato riElio Coletti, il 58enne di San Vendemianodamattina quando aveva detto alla madre che sarebbe andato averso Tarzo. Le ricerche erano partite venerdì tra la zona dell’, nel bellunese, dove lo davano le tracce registrate dalla cella e dai punti del tracciamento rilevato dal suo computer (poi dimostratisi una falsa pista) e il Nevegal, doveera stata rinvenuta parcheggiata la sua macchina. Il corpo dell’uomo è statoda un’unità cinofila dei Vigili del fuoco sotto il Pascolet, scendendo in direzione di Quantin verso il Lago di Santa Croce. Non troppo distante dalla Casera, si ipotizza che sia caduto nel vallone dopo essere partito per una camminata e aver ...

