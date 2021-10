Roma, a Torino Vina ci sarà. Spinazzola scalpita per il rientro (Di domenica 17 ottobre 2021) Dubbi sulla scelta del terzino in casa Roma? Non per José Mourinho che in conferenza stampa ha chiarito la posizione di Matias Vina: «Nessun dubbio». Infatti, nonostante sia appena atterrato dal Sudamerica dopo gli impegni con l’Uruguay, la presenza dell’esterno a Torino è certa. Questa fiducia ribadisce il suo ruolo da fedelissimo del tecnico, che non lo ha schierato in campo soltanto una volta, per un problema al ginocchio. Presto però la concorrenza sulla fascia aumenterà, perché Leonardo Spinazzola è intenzionato a bruciare le tappe per il ritorno in campo, auspicato addirittura per novembre: «Sono felice di come sta andando il mio recupero perché miglioro settimana dopo settimana», ha detto il numero 37, ospite a Palazzo Madama nel corso dell’evento “Omaggio allo sport tricolore”, dedicato alle vittorie dei ... Leggi su footdata (Di domenica 17 ottobre 2021) Dubbi sulla scelta del terzino in casa? Non per José Mourinho che in conferenza stampa ha chiarito la posizione di Matias: «Nessun dubbio». Infatti, nonostante sia appena atterrato dal Sudamerica dopo gli impegni con l’Uruguay, la presenza dell’esterno aè certa. Questa fiducia ribadisce il suo ruolo da fedelissimo del tecnico, che non lo ha schierato in campo soltanto una volta, per un problema al ginocchio. Presto però la concorrenza sulla fascia aumenterà, perché Leonardoè intenzionato a bruciare le tappe per il ritorno in campo, auspicato addirittura per novembre: «Sono felice di come sta andando il mio recupero perché miglioro settimana dopo settimana», ha detto il numero 37, ospite a Palazzo Madama nel corso dell’evento “Omaggio allo sport tricolore”, dedicato alle vittorie dei ...

Advertising

MassimGiannini : Finalmente un bel Sabato Italiano. A Roma 100 mila in piazza per dire #Maipiufascismi, a Torino in migliaia e migli… - Corriere : Oggi e domani i ballottaggi in 65 Comuni (tra cui Roma e Torino): ecco gli orari e come... - you_trend : Aprono in questo momento i seggi in 65 comuni italiani per i #ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota og… - Tutankhamon971 : @carm_pana @giugnolo98 @AntoVitiello Ma chi? Solo Messias Bakayoko quasi pronto Theo rientra sabato o col torino Br… - Rolfi39 : RT @Tg3web: Urne aperte da stamane alle 7 per i ballottaggi delle amministrative. Si vota anche domani sino alle 15 in 65 Comuni. Occhi pun… -