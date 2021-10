"Quando con i travestiti in camerino...". Lello Arena, bomba su Renzo Arbore: è finita in disgrazia (Di domenica 17 ottobre 2021) Lello Arena si confessa in una intervista a Il Fatto quotidiano e svela alcuni annedoti su Renzo Arbore, con il quale lavora da anni. "Quando Renzo era impegnato con Indietro tutta e c'erano le ragazze Coccodè, Massimo (Troisi, ndr) il pomeriggio si vestiva, si profumava e usciva. Cosa rarissima, perché non andava mai da nessuna parte". Quindi l'attore napoletano capisce che "andava a vedere lo spettacolo proprio per le Coccodè, fino a Quando un pomeriggio è tornato da noi come una specie di belva: 'Che è successo?' 'Niente, non ho voglia di parlarne'. 'Ma che hai?'. 'Ho litigato con Renzo'. Noi basiti. Per il carattere di entrambi ci sembrava impossibile una discussione". Eppure, continua Lello Arena, "lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)si confessa in una intervista a Il Fatto quotidiano e svela alcuni annedoti su, con il quale lavora da anni. "era impegnato con Indietro tutta e c'erano le ragazze Coccodè, Massimo (Troisi, ndr) il pomeriggio si vestiva, si profumava e usciva. Cosa rarissima, perché non andava mai da nessuna parte". Quindi l'attore napoletano capisce che "andava a vedere lo spettacolo proprio per le Coccodè, fino aun pomeriggio è tornato da noi come una specie di belva: 'Che è successo?' 'Niente, non ho voglia di parlarne'. 'Ma che hai?'. 'Ho litigato con'. Noi basiti. Per il carattere di entrambi ci sembrava impossibile una discussione". Eppure, continua, "lo ...

