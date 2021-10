Nunzia Schilirò sta con i portuali di Trieste e non si aspettava il dietrofront sullo sciopero (Di domenica 17 ottobre 2021) I comunicati contraddittori dei portuali di Trieste e le successive dimissioni del leader dello sciopero, Stefano Puzzer, fanno storcere il naso a Nunzia Schilirò, vice questore di Roma diventata guru dei “No Green Pass” dal suo discorso pubblico del 25 settembre in piazza a Roma. Parole contro lo Stato “dispotico”, pronunciate per aizzare la folla, che le sono costate un provvedimento disciplinare. Sul suo canale Telegram, dove comunica direttamente con le persone che la sostengono, Schilirò ha diffuso un audio, di cui dà notizia Open, in cui appoggia – ovviamente – gli scioperi, ma mostra scetticismo verso i modi in cui sono stati gestiti. “Non possiamo criminalizzare i poveri portuali – si sente – perché hanno fatto un gesto meraviglioso, poi hanno raddrizzato il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) I comunicati contraddittori deidie le successive dimissioni del leader dello, Stefano Puzzer, fanno storcere il naso a, vice questore di Roma diventata guru dei “No Green Pass” dal suo discorso pubblico del 25 settembre in piazza a Roma. Parole contro lo Stato “dispotico”, pronunciate per aizzare la folla, che le sono costate un provvedimento disciplinare. Sul suo canale Telegram, dove comunica direttamente con le persone che la sostengono,ha diffuso un audio, di cui dà notizia Open, in cui appoggia – ovviamente – gli scioperi, ma mostra scetticismo verso i modi in cui sono stati gestiti. “Non possiamo criminalizzare i poveri– si sente – perché hanno fatto un gesto meraviglioso, poi hanno raddrizzato il ...

La vicequestore di Roma, Nunzia Schilirò, divenuta idolo dei No Green pass dopo un discorso pubblico tenutosi il 25 settembre nella Capitale che le è costato la sospensione dal lavoro, torna a parlare con un lungo audio ...