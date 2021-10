“No, Rudy, questo no!”. Tu sì que Vales, Maria De Fillippi costretta ad intervenire: “Non lo puoi toccare lì” (Di domenica 17 ottobre 2021) Altra grande puntata di Tu si que Vales, uno degli ospiti più apprezzati della serata è stato senza dubbio Kirby Roy, con la sua squadra. Gli esperti di jujitsu, arte marziale giapponese, capitanati da Roy, 67 anni e di origini statunitensi hanno dato sfoggio di maestria nell’autodifesa. L’uomo, assieme ai suoi allievi, ha cominciato a mostrare come ricevere calci e pugni senza fare una piega. Le botte sono arrivate in ogni parte del corpo: in viso, in pancia e pure nelle zone intime. Tutti i giudici sono rimasti tutti a bocca aperta. La performance si è fatta ancor più interessante quando Teo Mammucari è stato chiamato in causa. Il conduttore romano è stato chiamato sul palco e invitato anch’egli a colpire il maestro Kirby Roy. A questo punto Rudy Zerbi, però, volenteroso di fugare ogni dubbio, ha chiesto di poter controllare se ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Altra grande puntata di Tu si que, uno degli ospiti più apprezzati della serata è stato senza dubbio Kirby Roy, con la sua squadra. Gli esperti di jujitsu, arte marziale giapponese, capitanati da Roy, 67 anni e di origini statunitensi hanno dato sfoggio di maestria nell’autodifesa. L’uomo, assieme ai suoi allievi, ha cominciato a mostrare come ricevere calci e pugni senza fare una piega. Le botte sono arrivate in ogni parte del corpo: in viso, in pancia e pure nelle zone intime. Tutti i giudici sono rimasti tutti a bocca aperta. La performance si è fatta ancor più interessante quando Teo Mammucari è stato chiamato in causa. Il conduttore romano è stato chiamato sul palco e invitato anch’egli a colpire il maestro Kirby Roy. ApuntoZerbi, però, volenteroso di fugare ogni dubbio, ha chiesto di poter controllare se ...

