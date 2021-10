Napoli | prossimo rigore? Spalletti non ha dubbi su chi lo batterà!

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ha parlatoin occasione della vittoria di misura del suoper 1-0 sul Torino di Juric. Ha elogiato il suo super bomber, Osimhen, dopo la rete che è valsa nuovamente il primato in Serie A e l‘ottava vittoria di fila in campionato. Ma non è finita qui, perché l’ex allenatore della Roma si è voluto soffermare su Insigne e sull’ennesimosbagliato.rincuora Insigne: “Era molto dispiaciuto, ma illo batterà lui”, Insigne Unosempre più entusiasta dei suoi uomini e del cammino che stanno facendo. Ma un accenno lo ha voluto riservare anche al suo capitano, Lorenzo Insigne, autore delsbagliato nel primo tempo. Queste le parole di ...

Ilrigore, se c'è, per me lo batte Insigne. Quello dopo lo batte Lorenzo e il terzo lo ... Dov'è cresciuto il? 'E' cresciuta nella mentalità, nel dare battaglia, nella personalità, nel ...Battere il Torino è stato davvero complicato, ma ildi Luciano Spalletti non molla la testa della classifica. "Vedere la squadra sempre compatta ... ma ilrigore per me lo batte Insigne ...L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha analizzato la gara con il Torino in conferenza stampa. “Tutte le partite sono così, ci sono diversi momenti all’interno di una gara. Vincere questa parti ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla di Victor Osimhen, match-winner con il Torino, e di tanti altri argomenti dopo la partita al microfono di Dazn: “E’ un giocatore fortissimo che sta attr ...