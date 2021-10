Misano ricorderà Gresini e Simoncelli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 ottobre 2021) Mancano poche gare al termine della stagione 2021 di MotoGP. Il terzultimo appuntamento sul calendario è il circuito diche. La corsa italiana si prospetta quindi davvero emozionante perchè renderà omaggio a due amatissimi piloti. SBK Argentina: vittoria sudata per Toprak nella Superpole Race : come? Faustoe Marcosono due piloti che gli appassionati di MotoGP non dimenticheranno mai. Purtroppo i due corridori sono entrambi scomparsi ma le loro imprese sulle due ruote continuano a rimanere nel cuore dei fan. Per questo motivo, in occasione del Gran Premio di, si è deciso di rendere loro omaggio.verrà onorato dal figlio Luca, che eseguirà un giro di pista con la sua ...