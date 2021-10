Lino Banfi e la malattia di sua moglie Lucia: l'Alzheimer e quel "ci ripresenteremo" emozionante (Di domenica 17 ottobre 2021) La moglie di Lino Banfi è affetta da Alzheimer e durante un'intervista di qualche hanno fa l''attore comico ha pronunciato delle parole commoventi a proposito della sua malattia. La moglie di Lino Banfi si chiama Lucia Lagrasta: i due si sono sposati nel 1962 e hanno avuto due figli, Walter e Rosanna. Lucia combatte da tempo con una malattia irreversibile, l'Alzheimer, e qualche anno fa Lino ha commosso l'intero stivale con il suo celebre "ci ripresenteremo", durante un'intervista divenuta virale. Il loro amore è sbocciato quando erano ancora due ragazzini: lei faceva la parrucchiera mentre lui era un aspirante attore: "Ogni tanto ci scambiavamo una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladiè affetta dae durante un'intervista di qualche hanno fa l''attore comico ha pronunciato delle parole commoventi a proposito della sua. Ladisi chiamaLagrasta: i due si sono sposati nel 1962 e hanno avuto due figli, Walter e Rosanna.combatte da tempo con unairreversibile, l', e qualche anno faha commosso l'intero stivale con il suo celebre "ci", durante un'intervista divenuta virale. Il loro amore è sbocciato quando erano ancora due ragazzini: lei faceva la parrucchiera mentre lui era un aspirante attore: "Ogni tanto ci scambiavamo una ...

