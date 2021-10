GUIDA TV 17 OTTOBRE 2021: DOMENICA SERA TRA QUENTIN TARANTINO DA FAZIO, SCHERZI A PARTE E CUORI (Di domenica 17 ottobre 2021) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 CUORI Novità SUPERTOTOSHARE Serie Tv 21:05 NCIS: Los Angeles 1°Tv Serie Tv 20:00 Che Tempo Che Fa Talk Show 21:30 Controcorrente Attualità 21:20 SCHERZI a PARTE Ultima Puntata Intrattenimento 21:25 Skyscraper Film 21:15 Atlantide Film 21:30 MasterChef Italia Talent 21:25 Rocky Film https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/10/InShot 20211017 145232131.mp4 TOTOPICCO “BALLANDO CON LE STELLE” – 31% BEPPE – 9 PUNTI – 31% – 0% ALEX PARIS – 7 PUNTI – 30% – 1% / MARIO – 7 PUNTI – 32% – 1% GP – 5 PUNTI – 29% – 2% / TUTTO TV – 5 PUNTI – ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 17 ottobre 2021) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25Novità SUPERTOTOSHARE Serie Tv 21:05 NCIS: Los Angeles 1°Tv Serie Tv 20:00 Che Tempo Che Fa Talk Show 21:30 Controcorrente Attualità 21:20Ultima Puntata Intrattenimento 21:25 Skyscraper Film 21:15 Atlantide Film 21:30 MasterChef Italia Talent 21:25 Rocky Film https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//10/InShot1017 145232131.mp4 TOTOPICCO “BALLANDO CON LE STELLE” – 31% BEPPE – 9 PUNTI – 31% – 0% ALEX PARIS – 7 PUNTI – 30% – 1% / MARIO – 7 PUNTI – 32% – 1% GP – 5 PUNTI – 29% – 2% / TUTTO TV – 5 PUNTI – ...

