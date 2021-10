Grave incidente stradale. Prima lo schianto, poi le fiamme: Giampaolo muore in sella alla sua moto (Di domenica 17 ottobre 2021) Ferrara, lo scontro si è rivelato letale. La drammatica vicenda è accaduta a Castel San Pietro, quando l’auto con alla guida un ragazzo di 20 anni si è scontrata contro la moto. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per il centuaro nulla da fare. Il 68enne muore sul colpo, mentre resta ancora in fase di accertamento l’intera dinamica del sinistro. alla guida della Citroen C3 un ragazzo di appena 20 anni, mentre in sella alla moto, una Bmw di grossa cilindrata. l’ex insegnante delle scuole medie molto conosciuto in città. Un impatto troppo violento tra i due mezzi lungo la San Carlo intorno alle 16,30 e per Giampaolo Maneo ogni speranza persa. L’uomo muore sul colpo e la sua moto prende fuoco. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Ferrara, lo scontro si è rivelato letale. La drammatica vicenda è accaduta a Castel San Pietro, quando l’auto conguida un ragazzo di 20 anni si è scontrata contro la. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per il centuaro nulla da fare. Il 68ennesul colpo, mentre resta ancora in fase di accertamento l’intera dinamica del sinistro.guida della Citroen C3 un ragazzo di appena 20 anni, mentre in, una Bmw di grossa cilindrata. l’ex insegnante delle scuole medie molto conosciuto in città. Un impatto troppo violento tra i due mezzi lungo la San Carlo intorno alle 16,30 e perManeo ogni speranza persa. L’uomosul colpo e la suaprende fuoco. Il ...

