GFVip | paura nella notte La principessina sveglia tutti | «Sento una donna urlare!»

paura al Grande Fratello Vip, nella notte Clarissa Salassiè sente delle urla arrivare dall'esterno della casa. Al Grande Fratello Vip una serata molto agitata, con la principessina Clarissa che sveglia i coinquilini e li avverte terrorizzata: «Sento le urla di una donna!» paura nella casa del Grande Fratello Vip: in piena notte Clarissa Salassiè richiama l'attenzione degli altri concorrenti: «C'è qualcuno sveglio? – chiede ai coinquilini – Sento le urla forti di una donna, non sto scherzando. Sono urla forti, ...

