Genoa-Sassuolo 2-2 | Scamacca | “Qui ho lasciato un pezzo di cuore | non me la sono sentita di esultare”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Sicuramente ho tanto lavoro da fare, questa era una partita importante, abbiamo fatto una grande prova, peccato per il pareggio. L’attaccante moderno non sta solo dentro l’area per finalizzare, ma lega anche il gioco, avevo bisogno di una prestazione importante ma resta l’amaro in bocca per i tre punti”. Lo ha detto Gianluca, autore di una doppietta nel pari per 2-2 contro il, sua ex squadra. “Segnare contro ilè stata dura – ha sottolineato a Dazn –, qui houndie non me ladi”. SportFace.