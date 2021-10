Elezioni Formia 2021 | risultati ballottaggio 17 e 18 ottobre 2021 | affluenza | exit poll e proiezioni

(Di domenica 17 ottobre 2021)17 e 18. Ancora poche ore e anche nel comune in provincia di Latina approdato alsi conoscerà il nome del nuovo Sindaco. È il caso questo didove al primo turno nessun candidato è riuscito a vincere. Il primo turno, svoltosi nel weekend del 3-4, ha sancito iltra il candidato Gianluca Taddeo (Taddeo per Foria, Forza Italia,Fratelli d’Italia, Periferie al Centro,Vinci, Anima Popolare) che ha ottenuto il 36,62% dei voti e Amato La Mura (Primamo il Futuro, Guardare Oltre, Resurgo) votato dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Formia

... i cittadini dovranno ritornare alle urne per votare nello secondo turno delleamministrative. Gli ultimi momenti, poi tra pochi giorni sarà ufficiale il nome del nuovo Sindaco di, ...Infine ala sfida è tra il centrodestra con Gianluca Taddeo (36,6% al primo turno) e la compagine civica che sostiene Amato La Mura (27,4%). 15 ottobre 2021 - 19:03Risultati Ballottaggio FORMIA 2021 delle elezioni comunali 17-18 ottobre. Chi è il nuovo Sindaco di FORMIA, GIANLUCA TADDEO o AMATO LA MURA? Lo spoglio in diretta, voti e i risultati in tempo reale de ...Finalmente ci siamo, l’attesa e finita e a Formia, in provincia di Latina, è arrivato il giorno del ballottaggio. Nella città, così come in altri Comuni del Lazio, i cittadini dovranno ritornare alle ...