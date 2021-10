Diffidati Juventus-Roma | i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto pronto pere in molti si chiedono se tra le fila deici sono giocatoriche in caso di nuova ammonizione andrebbero a saltare la partita successiva, un altro big match attesissimo come quello contro l’Inter. Per fortuna di Allegri, non c’è alcun giocatore tra le fila deiad aver già rimediato quattro ammonizioni nelle prime sette giornate. Per questo motivo, nessuno in caso di cartellino giallo verràto dal giudice sportivo. SportFace.

Sportface.it

...sull'Allianz Stadium nella domenica di calcio che vedrà in campo l'una contro l'altrae ... Proprio in vista dei partenopei, c'è un solo calciatore sulla lista deidel Napoli: Bryan ...L'attesissimo match contro lasi avvicina e in molti si chiedono se ci sonodell' Inter prima di scendere in campo contro la Lazio, vale a dire dunque giocatori che in caso di ulteriore cartellino giallo ...Tutto pronto per Juventus-Roma e in molti si chiedono se tra le fila dei bianconeri ci sono giocatori diffidati che in caso di nuova ammonizione andrebbero a saltare la partita successiva, un altro ...Il classico "Derby del Sole", ovvero Roma-Napoli che si giocherà allo stadio "Olimpico", si giocherà alle ore 18,00 di domenica 24 Ottobre.