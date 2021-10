Coppa America a Valencia | una possibilità ma da studiare

(Di domenica 17 ottobre 2021) Un rapporto sui media spagnoli indica che è in fase di sviluppo una nuova offerta per portare la, in Spagna. Chi vuole portare la 37°? Il gruppo originale che promuoveva la sede della2007/10 per il 2024 si è ritirato bruscamente, una settimana prima dell’annuncio della sede dell’AC37 previsto per il 17 settembre, affermando che il governo spagnolo non avrebbe sostenuto finanziariamente la loro offerta. Secondo quanto riportato dai media spagnoli giovedì 15 ottobre, il vicesindaco di, Sandra Gómez, portavoce del PSPV-PSOE, il partito socialista della regione di, ha “sostenuto una collaborazione pubblico-privato” per ospitare la 37a...

Advertising

ficulle39 : @VlnN94 Allison Champions League e Coppa America - hortomvso : @TrHawke ah scusa ha vinto la Coppa spagnola... (intendevo nel 2021 trofei con il Barça) E ripeto, la Copa America… - RynaRaptor : @mayoraltitolare Si ok, ma questo è un premio annuale. Nel 2020 Lewandowski ha vinto qualsiasi cosa e segna 1 gol a… - Pxg14 : @Nebo57007405 @BWhiteblack @EdoardoMecca1 Con bernrdeschi sicuramente no… Chiesa nell’ultimo anno e mezzo ha ampiam… - mikelelomb : @pansera_matteo Sono d'accordo, ma Messi e' Messi e ha vinto la coppa america (primo titolo con l'Argentina, se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

SVN solovelanet

Come potranno giustificarlo quest'anno? Per la vittoria della? E la stagione con il Barcellona?'. Domande che presto avranno una risposta. Chissà se piacerà a Evra...Come potranno giustificarlo quest'anno? Per la vittoria della? E la stagione con il Barcellona?'. Domande che presto avranno una risposta. Chissà se piacerà a Evra... APPROFONDIMENTI LA ...Mancano poche settimane ormai all'assegnazione del Pallone d'Oro e i dubbi su chia sia il prossimo vincitore sono ancora molti. La staffetta sembra essere contesa prevalentemente da Leo Messi e il Cam ...I Mondiale del 2022 in Qatar si avvicinano e si torna a parlare del modo in cui sono stati assegnati. In onda dal 21 ottobre su Discovery+ il documentario “The man who sold the World Cup” in cui Sepp ...