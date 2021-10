Centro vaccinale al freddo, appello degli operatori: 'Così è veramente difficile lavorare' (Di domenica 17 ottobre 2021) JESI - Il clima non aiuta gli operatori sanitari del Centro vaccinale di Jesi, che dal 21 settembre sono stati trasferiti ufficialmente dalla palestra Zannoni alla sala comunale di viale Verdi - via ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) JESI - Il clima non aiuta glisanitari deldi Jesi, che dal 21 settembre sono stati trasferiti ufficialmente dalla palestra Zannoni alla sala comunale di viale Verdi - via ...

