Can Yaman e Francesca Chillemi, nuova storia? Vip scettico: “Poco credibile” (Di domenica 17 ottobre 2021) Can Yaman e Francesca Chillemi, nuovo flirt? Alessandro Cecchi Paone non ha dubbi: “Poco credibile” Archiviata la storia con Diletta Leotta Can Yaman dopo un primo silenzio stampa sui social ha ripreso in mano la sua vita. Se quando stava con la Leotta l’attore turco evitava i social il più possibile adesso Can Yaman sembra essere tornato quello degli inizi. Sempre sorridente e disponibile l’attore in questi giorni si mostra in forma smagliante. Accanto a lui, almeno sul set, c’è Francesca Chillemi, con cui già aveva lavorato in Che Dio ci aiuti 6. In questi giorni Can Yaman e Francesca Chillemi si trovano a Palermo per le riprese della nuova fiction ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021) Can, nuovo flirt? Alessandro Cecchi Paone non ha dubbi: “” Archiviata lacon Diletta Leotta Candopo un primo silenzio stampa sui social ha ripreso in mano la sua vita. Se quando stava con la Leotta l’attore turco evitava i social il più possibile adesso Cansembra essere tornato quello degli inizi. Sempre sorridente e disponibile l’attore in questi giorni si mostra in forma smagliante. Accanto a lui, almeno sul set, c’è, con cui già aveva lavorato in Che Dio ci aiuti 6. In questi giorni Cansi trovano a Palermo per le riprese dellafiction ...

