Benjamin Mascolo testimone dell'aggressione a Francesco Facchinetti: "Ecco cosa è successo" (Di domenica 17 ottobre 2021) Inizia a delinearsi cosa sia accaduto la notte scorsa presso l'hotel St. Regis di Roma, quando Francesco Facchinetti, come da lui denunciato pubblicamente, è stato colpito, senza apparente motivo, con un pugno in faccia da Conor McGregor, campione di arti marziali miste. Nella denuncia del cantante, che si è mostrato in video con i segni dell'aggressione, non si spiega quali fossero le motivazioni di tale gesto di violenza gratuita al termine di un incontro che era stato cordiale. Benjamin Moscolo testimone dell'aggressione a Facchinetti In difesa di Francesco Facchinetti è intervenuto Benjamin Moscolo, testimone oculare ...

