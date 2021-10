Ancora in vendita falsi Green Pass su Telegram, identificati compratori (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci sono Ancora falsi Green Pass in vendita su Telegram, anzi i certificati verdi fake sono ritornati in auge soprattutto in questi giorni a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà del documento nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Chi ha deciso di non vaccinarsi e non vuole sottoporsi neanche a ripetuti tamponi ha provato ad aggirare l’ostacolo in maniera illegale. La Procura Distrettuale di Catania è tuttavia intervenuta, portando a termine un’operazione con ottimi risultati. Il Giudice per le indagini preliminari ha predisposto il sequestro di due canali Telegram dedicati proprio alla vendita di Green Pass falsi. I loro nomi “Green ByPass 2.0” e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci sonoinsu, anzi i certificati verdi fake sono ritornati in auge soprattutto in questi giorni a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà del documento nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Chi ha deciso di non vaccinarsi e non vuole sottoporsi neanche a ripetuti tamponi ha provato ad aggirare l’ostacolo in maniera illegale. La Procura Distrettuale di Catania è tuttavia intervenuta, portando a termine un’operazione con ottimi risultati. Il Giudice per le indagini preliminari ha predisposto il sequestro di due canalidedicati proprio alladi. I loro nomi “By2.0” e ...

