A 67 anni muore d'infarto in farmacia mentre è in fila per acquistare i medicinali (Di domenica 17 ottobre 2021) TRECASTELLI - Un 67enne è stato colto da un malore ieri mattina mentre si trovava in fila nella farmacia Benigni Zoe di Ripe di Trecastelli, in viale Umberto I. La vittima stava aspettando il suo ...

