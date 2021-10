Wta Indian Wells 2021: la finale sarà Badosa-Azarenka, sconfitte in semifinale Jabeur e Ostapenko (Di sabato 16 ottobre 2021) Saranno Paula Badosa e Victoria Azarenka a contendersi il prestigioso titolo del Wta 1000 di Indian Wells. Le due giocatrici sono infatti approdate all’atto conclusivo al termine di due semifinali molto diverse tra loro. L’ex numero uno del mondo ha superato in rimonta Jelena Ostapenko con lo score di 3-6 6-3 7-5. Una battaglia di quasi due ore e mezza ha premiato la bielorussa, già avanti 1-0 nei precedenti e favorita dai pronostici della vigilia. Prosegue invece la settimana da sogno della spagnola, capace di sconfiggere anche Ons Jabeur, da lunedì prima araba di sempre in Top 10. La testa di serie numero 21 si è imposta con un duplice 6-3 in un’ora e 23? di gioco. Nonostante ben 7 doppi falli, Badosa è stata quasi perfetta quando si è trattato di salvare palle ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Saranno Paulae Victoriaa contendersi il prestigioso titolo del Wta 1000 di. Le due giocatrici sono infatti approdate all’atto conclusivo al termine di due semifinali molto diverse tra loro. L’ex numero uno del mondo ha superato in rimonta Jelenacon lo score di 3-6 6-3 7-5. Una battaglia di quasi due ore e mezza ha premiato la bielorussa, già avanti 1-0 nei precedenti e favorita dai pronostici della vigilia. Prosegue invece la settimana da sogno della spagnola, capace di sconfiggere anche Ons, da lunedì prima araba di sempre in Top 10. La testa di serie numero 21 si è imposta con un duplice 6-3 in un’ora e 23? di gioco. Nonostante ben 7 doppi falli,è stata quasi perfetta quando si è trattato di salvare palle ...

