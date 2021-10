Viva il green pass e i regali di Natale! Botta e risposta con l’Anm (Di sabato 16 ottobre 2021) Al direttore - Porti aperti ok, ma ora bonus regali di Natale.Giuseppe De Filippi La globalizzazione doveva distruggere il mondo e invece ancora una volta ha salvato il mondo. Prima proteggendoci a colpi di vaccini. Poi, nel nostro piccolo, mettendo di fronte ai portuali una drammatica verità: provare a sabotare il green pass può essere anche socialmente accettabile, ma mettere a rischio l’arrivo dei regali di Natale non lo è. Viva il green pass, Viva la globalizzazione. Al direttore - La rubrica “Andrea’s Version” di giovedì 14 ottobre interroga retoricamente i lettori del suo giornale sulla utilità, per una nazione moderna e civile, dello scioglimento della molto democratica Associazione nazionale magistrati. Lo fa dichiarando un antifascismo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Al direttore - Porti aperti ok, ma ora bonusdi Natale.Giuseppe De Filippi La globalizzazione doveva distruggere il mondo e invece ancora una volta ha salvato il mondo. Prima proteggendoci a colpi di vaccini. Poi, nel nostro piccolo, mettendo di fronte ai portuali una drammatica verità: provare a sabotare ilpuò essere anche socialmente accettabile, ma mettere a rischio l’arrivo deidi Natale non lo è.illa globalizzazione. Al direttore - La rubrica “Andrea’s Version” di giovedì 14 ottobre interroga retoricamente i lettori del suo giornale sulla utilità, per una nazione moderna e civile, dello scioglimento della molto democratica Associazione nazionale magistrati. Lo fa dichiarando un antifascismo ...

Advertising

ultosa1 : @SalvatoreMirag7 @ignaziocorrao @rosadamato634 Lussemburgo: non sono più gratuiti e dal primo novembre i datori di… - Quintarelli_A : .. Mentre le TIVVU DICONO TUTTO BENE.. NIENTE DI CHE... VIVA VIVA IL GREEN PASS CHE CI DÀ LA LIBERTÀ...chi si vacci… - speranza_viva : RT @MariaRo51490621: #CNN In migliaia protestano per l' obbligo del GP per i lavoratori. ' Il governo del primo ministro Mario Draghi ha ap… -