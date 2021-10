Un festival degli orrori. Regia di Luciana Lamorgese (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Abbiamo spesso analizzato ed espresso le ragioni per cui riteniamo il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, una vera e propria sciagura per le nostre istituzioni. Le sue azioni politiche compiute nel governo precedente ed in quello attuale ne hanno ampiamente dimostrato l’inettitudine. Ulteriore motivazione per cui la scelta di porre delle figure “tecniche” nei dicasteri di maggior peso politico è destinata spesso a non rivelarsi accurata. Tuttavia, più che criticare nuovamente l’operato del prefetto lucano preferiamo esporre le preoccupazioni per la pessima reputazione della nostra nazione all’estero. Problematiche che gli errori della Lamorgese ovviamente contribuiscono ad espandere. In primis, con la manifestazione di sabato scorso, sfociata nelle violenze oramai ben note, l’Italia ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Abbiamo spesso analizzato ed espresso le ragioni per cui riteniamo il ministroInterni,, una vera e propria sciagura per le nostre istituzioni. Le sue azioni politiche compiute nel governo precedente ed in quello attuale ne hanno ampiamente dimostrato l’inettitudine. Ulteriore motivazione per cui la scelta di porre delle figure “tecniche” nei dicasteri di maggior peso politico è destinata spesso a non rivelarsi accurata. Tuttavia, più che criticare nuovamente l’operato del prefetto lucano preferiamo esporre le preoccupazioni per la pessima reputazione della nostra nazione all’estero. Problematiche che gli errori dellaovviamente contribuiscono ad espandere. In primis, con la manifestazione di sabato scorso, sfociata nelle violenze oramai ben note, l’Italia ha ...

Ultime Notizie dalla rete : festival degli Premio Giuseppe Mazzotti Juniores. ...dimensione nazionale " fino allo scorso anno il riconoscimento era riservato ai soli studenti degli ... frutto della collaborazione con gli illustratori del Treviso Comic Book Festival e che, per ...

Ariaferma, un film sul carcere che ricorda i fratelli Taviani I dialoghi possono anche essere superflui: parlano le espressioni, le angolature degli occhi, lo ... Ariaferma è un grande film e avrebbe meritato maggiore attenzione al recente Festival del cinema di ...

Un festival degli orrori. Regia di Luciana Lamorgese Il Primato Nazionale Monica Bellucci vince il premio per l’Innovazione Artistica al 39° Torino Film Festival "È per me una grande gioia ed emozione ricevere il Premio Stella della Mole. Sono onorata che il film The girl in the fountain venga proiettato in prima mondiale a Torino, uno dei principali festival ...

Trieste Science+Fiction Festival dal 27 ottobre al 3 novembre Trieste Science+Fiction Festival, la manifestazione dedicata al mondo della fantascienza in programma dal 27 ottobre al 3 novembre dal vivo nel ...

