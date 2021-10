Subsonica, slitta a marzo 2022 il “Microchip Temporale Club Tour” (Di sabato 16 ottobre 2021) TORINO – I Subsonica hanno comunicato l’ennesimo slittamento del Microchip Temporale Club Tour, che adesso viene rinviato a marzo 2022. “Cari terrestri, sulle modalità della ripresa dei concerti negli spazi al chiuso la confusione sta nuovamente regnando sovrana. Ad oggi non vengono date garanzie tali da consentirci di fare partire un Tour già sold out, che quindi necessita di capienza piena. Il Tour è una macchina complessa e delicata che necessita di regole chiare di programmazione. Cosa che, a dispetto di qualche voce non sufficientemente convalidata, non sta avvenendo. Ennesima dimostrazione di una cronica “leggerezza” riservata al nostro settore”, scrive la band su Facebook. Per questo motivo, “e per evitare ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) TORINO – Ihanno comunicato l’ennesimomento del, che adesso viene rinviato a. “Cari terrestri, sulle modalità della ripresa dei concerti negli spazi al chiuso la confusione sta nuovamente regnando sovrana. Ad oggi non vengono date garanzie tali da consentirci di fare partire ungià sold out, che quindi necessita di capienza piena. Ilè una macchina complessa e delicata che necessita di regole chiare di programmazione. Cosa che, a dispetto di qualche voce non sufficientemente convalidata, non sta avvenendo. Ennesima dimostrazione di una cronica “leggerezza” riservata al nostro settore”, scrive la band su Facebook. Per questo motivo, “e per evitare ...

Advertising

RadioItalia : Clicca per scoprire le nuove date del tour dei Subsonica! @subsonica - em_eraldsea : RT @RADIOBRUNO1: Subsonica: il tour slitta al 2022, ecco le nuove date #Subsonica #RadioBruno - RADIOBRUNO1 : Subsonica: il tour slitta al 2022, ecco le nuove date #Subsonica #RadioBruno - RadioLatteMiele : In certi momenti è meglio non rischiare ?? @subsonica #microchiptemporaletour #posticipo #subsonica #nuovedate… -

Ultime Notizie dalla rete : Subsonica slitta Subsonica a Pordenone, tutto rimandato al prossimo anno Slitta ancora il 'Microchip Temporale Tour Club' dei Subsonica, inizialmente previsto nel 2020 e fermato dalla pandemia, poi posticipato prima alla primavera 2021 e poi in autunno. Vertigo ha ...

Subsonica a Pordenone, tutto rimandato al prossimo anno Slitta ancora il 'Microchip Temporale Tour Club' dei Subsonica, inizialmente previsto nel 2020 e fermato dalla pandemia, poi posticipato prima alla primavera 2021 e poi in autunno. Vertigo ha ...

Subsonica, slitta a marzo 2022 il “Microchip Temporale Club Tour” L'Opinionista Subsonica: il Microchip Temporale Club Tour slitta a marzo. Le nuove date La band: “Festeggeremo Microchip per il suo ventiduesimo compleanno, abbracciandoci come si deve ad incubo terminato” ...

ancora il 'Microchip Temporale Tour Club' dei, inizialmente previsto nel 2020 e fermato dalla pandemia, poi posticipato prima alla primavera 2021 e poi in autunno. Vertigo ha ...ancora il 'Microchip Temporale Tour Club' dei, inizialmente previsto nel 2020 e fermato dalla pandemia, poi posticipato prima alla primavera 2021 e poi in autunno. Vertigo ha ...La band: “Festeggeremo Microchip per il suo ventiduesimo compleanno, abbracciandoci come si deve ad incubo terminato” ...